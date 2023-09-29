«Миллионы граждан ЕС молятся на то, чтобы Путин победил»

VG

Vasily Golov

Есть желание купить коня.но нет возможности.Есть возможность купить ишака,но нет желания.Далее тост.Надо выпить за то.чтобы желания совпадали с возможностями.Есть у граждан Евросоюза желание победы Путину,но не имеют возможности. Это сказка тогда. Пока народ ЕС поддерживает свои власти. Не использует возможность ее сменить.ЕС кормит почти 35 млн граждан Украины и народ помалкивает.