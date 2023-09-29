Daily Express в открытую пишет, миллионы граждан ЕС молятся на то, чтобы Путин победил.«Шепотом и потихоньку, но восточноевропейское отношение к войне на Украине начинает меняться в пользу России или, по крайней мере, дрейфовать от Украины.
«Миллионы граждан ЕС молятся на то, чтобы Путин победил»
Комментарии
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Мария Беликова
Он самим нужен!
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9 час.
VG
Vasily Golov
Есть желание купить коня.но нет возможности.Есть возможность купить ишака,но нет желания.Далее тост.Надо выпить за то.чтобы желания совпадали с возможностями.Есть у граждан Евросоюза желание победы Путину,но не имеют возможности. Это сказка тогда. Пока народ ЕС поддерживает свои власти. Не использует возможность ее сменить.ЕС кормит почти 35 млн граждан Украины и народ помалкивает.
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9 час.
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
А такой саморазрушающий "союз" кому нужен, лишь тем, кто персонально кормится из этого котла. Ничкго личного и лишнего...
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9 час.
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