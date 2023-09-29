Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 462 подписчика

«Миллионы граждан ЕС молятся на то, чтобы Путин победил»

«Миллионы граждан ЕС молятся на то, чтобы Путин победил»

Daily Express в открытую пишет, миллионы граждан ЕС молятся на то, чтобы Путин победил.«Шепотом и потихоньку, но восточноевропейское отношение к войне на Украине начинает меняться в пользу России или, по крайней мере, дрейфовать от Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Он самим нужен!
Ответить
9 час.
VG
Vasily Golov
Есть желание купить коня.но нет возможности.Есть возможность купить ишака,но нет желания.Далее тост.Надо выпить за то.чтобы желания совпадали с возможностями.Есть у граждан Евросоюза желание победы Путину,но не имеют возможности. Это сказка тогда.  Пока народ ЕС поддерживает свои власти. Не использует возможность ее сменить.ЕС кормит почти 35 млн граждан Украины и народ помалкивает.
Ответить
9 час.
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
А такой саморазрушающий &quot;союз&quot; кому нужен, лишь тем, кто персонально кормится из этого котла. Ничкго личного и лишнего...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх