В Свердловской области предотвращен теракт. Об этом заявили в ФСБ. Преступление готовилось в Нижнем Тагиле на электроподстанции, питающей одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги, передает "Коммесрант".