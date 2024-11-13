В Свердловской области предотвращен теракт. Об этом заявили в ФСБ. Преступление готовилось в Нижнем Тагиле на электроподстанции, питающей одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги, передает "Коммесрант".
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