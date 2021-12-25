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Три способа оригинального оформления новогодних салатов

Три способа оригинального оформления новогодних салатов

Сегодня Ягиня нам поведает, как можно украсить новогодние салаты.  Ведь красиво оформленное блюдо радует своим видом, а значит улучшает настроение.

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