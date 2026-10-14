FIS выдал нейтральные статусы российским сноубордистам Дмитрию Логинову и Софье Надыршиной. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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