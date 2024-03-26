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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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СМИ: разработчики не хотят видеть PS5 Pro и все её улучшения Официально не сущес...

СМИ: разработчики не хотят видеть PS5 Pro и все её улучшения Официально не сущес...

СМИ: разработчики не хотят видеть PS5 Pro и все её улучшенияОфициально не существует никакой улучшенной версии PlayStation 5, однако в сети уже полно слухов от инсайдеров и даже утечек технических характеристик мощной консоли.

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