Сбербанк доверил достройку в Сургуте двух домов ДСК-1 депутата Сердюка компании, которую ассоциируют с мэром Ханты-Мансийска

Достраивать дома 1.1 и 1.3 в ЖК «Крылов» (Сургут) застройщика «Домостроительный комбинат-1» (ДСК-1) депутата думы ХМАО Михаила Сердюка будет ООО «Квартал» из Ханты-Мансийска — компания, которую на рынке принято связывать с мэром окружной столицы Максимом Ряшиным.