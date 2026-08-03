Сбербанк доверил достройку в Сургуте двух домов ДСК-1 депутата Сердюка компании, которую ассоциируют с мэром Ханты-Мансийска

Достраивать дома 1.1 и 1.3 в ЖК «Крылов» (Сургут) застройщика «Домостроительный комбинат-1» (ДСК-1) депутата думы ХМАО Михаила Сердюка будет ООО «Квартал» из Ханты-Мансийска — компания, которую на рынке принято связывать с мэром окружной столицы Максимом Ряшиным.
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