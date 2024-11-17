Глава ФСВТС Шугаев: доля стран ЮВА в портфеле оружейных заказов РФ — почти 50%

Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет около 50%. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе авиакосмического салона Airshow China 2024, передает РИА Новости.