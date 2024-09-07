Джеффри Сакс: интервью Такеру Карлсону

Интересное интервью, которое прошло незамеченнымСокращенный вариант:Полный вариант:Джеффри Сакс - известный американский экономист, профессор и директор центра устойчивого развития Колумбийского университета, популярный писатель по проблематике международных отношений и специальный советник трех Генеральных секретарей ООН - отличается от подавляющего большинства его коллег по академическому сообществу в США разумным, в целом, взглядом на происходящие в мире события.