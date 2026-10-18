Вениамин Кондратьев отметил, что в 2025 году дорожный фонд Краснодарского края достиг почти 64 млрд рублей, а с 2019 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтировали более 1800 км автодорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт по ЖКХ Бо...
- Отар Кушанашвили ...
- Отар Кушанашвили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым