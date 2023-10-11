Более 40 «фантомных» площадок с пищевой продукцией выявлено в Подмосковье

РИАМО - 11 окт. Государственная ветеринарная служба Московской области продолжает выявлять несуществующие площадки, на которых мошенники пытаются ввести в оборот фальсифицированную продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства.
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