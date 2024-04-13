Пять жилых домов разрушены в Токмаке Запорожской области в результате удара ВСУ

В Токмаке Запорожской области в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 апреля были частично разрушены пять жилых домов: три двухэтажных, которые рассчитаны на восемь квартир, один частный и один пятиэтажный дом.
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