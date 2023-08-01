Военное обозрение

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Появились кадры с пунктом дислокации ВСУ в районе Артёмовска после прилёта со стороны российской армии

Появились кадры с пунктом дислокации ВСУ в районе Артёмовска после прилёта со стороны российской армии

В сети опубликованы кадры, снятые уцелевшими боевиками киевского режима, на которых можно увидеть последствия прилета по зданию, в котором размещался пункт временной дислокации украинской армии в районе Артёмовска.

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