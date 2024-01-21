Итоги работы в 2023 году подвели могилевские эксперты с участием заместителя Председателя.

В Могилеве состоялось оперативное совещание по подведению итогов работы управления ГКСЭ по Могилевской области в 2023 году, участие в нем принял заместитель Председателя Государственного комитета судебных экспертиз полковник юстиции Алексей Алешкевич.
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