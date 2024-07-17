Avia.pro "Один всевышний знает, как я ненавижу этих людей, этот город". Знакомьтесь, Семилат Вастигова, терапевт государственной поликлиники в Долгопрудном, которая в один момент решила вылить свою желчь на местных жителей, город и работу.
"Один всевышний знает, как я ненавижу эту государственную поликлинику" - Исповедь одного терапевта
Комментарии
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ninikooo Митусова
Пусть валит туда, откуда такая прыткая прискакала- со всем своим выводком и ненавистью к стране, которая обеспечила ее всем. Депортировать немедленно эту овцу со всеми родственниками, безвозвратно, навсегда! Нам такие « убитые» врачи не нужны- нечего занимать чье- то место! Пошла вон!!!
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43 мин.
ninikooo Митусова
Еще пусть Голикову с собой прихватит- великую реформаторшу, потеря невелика будет!!!
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42 мин.
Одиссей
да просто устала деффка!!!! пашет на 2х работах, дома - дети, а есть ли муж? - вот и вырвалось. Уберите из текста мусульманскую фамилию - и что останется? Только измотанная жизнью женщина. посочувствовать ей, а не гнобить!
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6 мин.
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