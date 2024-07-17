"Один всевышний знает, как я ненавижу эту государственную поликлинику" - Исповедь одного терапевта

ninikooo Митусова Пусть валит туда, откуда такая прыткая прискакала- со всем своим выводком и ненавистью к стране, которая обеспечила ее всем. Депортировать немедленно эту овцу со всеми родственниками, безвозвратно, навсегда! Нам такие « убитые» врачи не нужны- нечего занимать чье- то место! Пошла вон!!!

ninikooo Митусова Еще пусть Голикову с собой прихватит- великую реформаторшу, потеря невелика будет!!!