История и археология: Они бросали детей, отрекались от титулов и отправлялись в неизвестность: Чем жертвовали жёны декабристов во имя клятвы

После восстания 26 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге около 300 человек обвинили в попытке госпереворота: 5 из них были приговорены к смертной казни, а 120 — сосланы на каторгу или на поселение в Сибирь.
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