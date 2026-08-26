Новую модель высшего образования полностью внедрят в России к 2030 году, сообщили в Минобрнауки. Отдельные специальности начнут переводить на нее уже в 2027 году.
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Новую модель высшего образования полностью внедрят в России к 2030 году, сообщили в Минобрнауки. Отдельные специальности начнут переводить на нее уже в 2027 году.
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