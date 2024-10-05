Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пять минут хорошего настроения. Муж и любовник

Пять минут хорошего настроения. Муж и любовник

Возвращается муж из командировки на день раньше. Вбегает в спальню, открывает шкаф — никого. И тут слышит наглый голос из постели:— А я ещё здесь! ****************************************************************************************** - Нет, я не люблю домашних животных, из-за них я потеряла мужа.

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