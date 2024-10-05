Пять минут хорошего настроения. Муж и любовник

Возвращается муж из командировки на день раньше. Вбегает в спальню, открывает шкаф — никого. И тут слышит наглый голос из постели:— А я ещё здесь! ****************************************************************************************** - Нет, я не люблю домашних животных, из-за них я потеряла мужа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии