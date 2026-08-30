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Крупнейший алмаз в истории человечества

Крупнейший алмаз в истории человечества

26 января 1905 года на руднике "Премьер" в Южной Африке — тогда еще открытом карьере, где алмазоносную породу добывали прямо со стен гигантской ямы — управляющий Фредерик Уэллс совершал вечерний обход.

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