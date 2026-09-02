Российские войска поразили склады с дронами в Херсоне

Вооруженные силы России ударили по складским помещениям в Херсоне. Об этом сообщил источник Zvezdanews .
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