«Работа в Следственном комитете со временем становится образом жизни»

— Расскажите о своем опыте работы следователем? Какие основные трудности в своей профессии вы можете назвать?— Я начал трудовую деятельность в апреле 2012 года следователем Игринского отдела, затем меня перевели в Завьялово – работал там следователем и старшим следователем.
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