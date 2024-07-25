«Работа в Следственном комитете со временем становится образом жизни»

— Расскажите о своем опыте работы следователем? Какие основные трудности в своей профессии вы можете назвать?— Я начал трудовую деятельность в апреле 2012 года следователем Игринского отдела, затем меня перевели в Завьялово – работал там следователем и старшим следователем.