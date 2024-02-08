Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Депутат Слуцкий: дети мигрантов должны подтвердить знания русского до школы

Депутат Слуцкий: дети мигрантов должны подтвердить знания русского до школы

Дети мигрантов должны проходить обязательное собеседование по русскому языку перед поступлением в детские сады и школы, заявил депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе в встречи с родителями и учениками одной из школ Омска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх