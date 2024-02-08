Депутат Слуцкий: дети мигрантов должны подтвердить знания русского до школы

Дети мигрантов должны проходить обязательное собеседование по русскому языку перед поступлением в детские сады и школы, заявил депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе в встречи с родителями и учениками одной из школ Омска.
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