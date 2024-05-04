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Тимофей Цзю: «Сейчас бокс напоминает шоу Кардашьян. В нем слишком много драмы»

«Сейчас в боксе чересчур много драмы. Он похож на какое-то реалити-шоу. Вроде «Семейства Кардашьян» или чего-то подобного.

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