РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Пилот Нерусин отметил простоту и удобство дистанционного голосования

Пилот Нерусин отметил простоту и удобство дистанционного голосования

Регистрация на электронное голосование продолжается По мнению пилота-инструктора АО «Русские вертолетные системы» Ивана Нерусина, дистанционный формат является наиболее удобным и безопасным методом голосования на предстоящих в Москве выборах.

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