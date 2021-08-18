Пилот Нерусин отметил простоту и удобство дистанционного голосования

Регистрация на электронное голосование продолжается По мнению пилота-инструктора АО «Русские вертолетные системы» Ивана Нерусина, дистанционный формат является наиболее удобным и безопасным методом голосования на предстоящих в Москве выборах.
Регистрация на электронное голосование продолжается По мнению пилота-инструктора АО «Русские вертолетные системы» Ивана Нерусина, дистанционный формат является наиболее удобным и безопасным методом голосования на предстоящих в Москве выборах.
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