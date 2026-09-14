Oman Energy Minister Says Middle East Needs to Diversify LNG Export Routes

The Middle East needs alternative export routes for liquefied natural gas that bypass the Strait of Hormuz, Oman’s Minister of Energy and Minerals said at Gastech today.
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