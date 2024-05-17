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«Каролина» вылетела во 2-м раунде плей-офф НХЛ в 3-й раз за 4 сезона. Срок действия контракта Бринд’Амора истекает летом

«Харрикейнс» уступили «Рейнджерс» (2-4, 3:5 в шестом матче) во втором раунде Кубка Стэнли.  Клуб из Роли провел 6-й плей-офф подряд под руководством Рода Бринд’Амора, занявшего должность главного тренера в 2018 году.

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