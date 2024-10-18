ВЕДОМОСТИ Россия готова предоставить военную помощь КНДР в случае нападения на страну, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
МИД: в случае нападения на Северную Корею Россия окажет ей военную помощь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
А помогать придётся тактическими ядерным оружием, а это уже Третья Мировая война. Как ни крути.
Ответить
8 час.
ХА
Харченко Александр
Я думаю, если янки не влезут, Ким сам справится
Ответить
4 час.
Владимир Четвериков
Весь мир в труху! Одно радует - не будет никого, а самое главное, наглосаксов. Видимо из-за этих мразей и пропадет жизнь на планете Земля.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии