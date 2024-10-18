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МИД: в случае нападения на Северную Корею Россия окажет ей военную помощь

МИД: в случае нападения на Северную Корею Россия окажет ей военную помощь

ВЕДОМОСТИ Россия готова предоставить военную помощь КНДР в случае нападения на страну, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А помогать придётся тактическими ядерным оружием, а это уже Третья Мировая война. Как ни крути.
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8 час.
ХА
Харченко Александр
Я думаю, если янки не влезут, Ким сам справится
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4 час.
Владимир Четвериков
Весь мир в труху! Одно радует - не будет никого, а самое главное, наглосаксов. Видимо из-за этих мразей и пропадет жизнь на планете Земля.
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3 час.

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