Тухель хочет трудоустроиться в «Манчестер Юнайтед»

Томас Тухель после ухода из «Баварии» будет готов возглавить «МЮ». Главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который после завершения сезона покинет Мюнхен, заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker.
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