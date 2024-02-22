Тухель хочет трудоустроиться в «Манчестер Юнайтед»

Томас Тухель после ухода из «Баварии» будет готов возглавить «МЮ». Главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который после завершения сезона покинет Мюнхен, заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker.