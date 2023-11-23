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Обледенение в Тихорецке: обрывы проводов, падение деревьев, школы и сады закрыты

Обледенение в Тихорецке: обрывы проводов, падение деревьев, школы и сады закрыты

Из-за налипания мокрого снега зафиксированы множественные обрывы проводов, падение деревьев. Аварийные бригады и спецтехника работали всю ночь и работают в настоящее время.

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