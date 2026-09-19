Снежана Егорова: Украинцы пойдут в топку, а Зеленский будет наблюдать с яхты

Почему Зеленский вводит санкции против тех, кто помог ему прийти к власти? Как в Украине готовят детей к войне, пока женщины шьют курточки для беременных? Зачем Запад хочет, чтобы война длилась 100 лет, а украинцы стали перегноем? И почему украинских беженцев отлавливают и возвращают воевать? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и читателей.
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