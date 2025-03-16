Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Алексей Живов. Византийская хитрость российской политики

Алексей Живов. Византийская хитрость российской политики

«Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света», - Император Александр Второй Чтобы понять, почему Владимир Путин вчера сказал, что в принципе не против перемирия, но при соблюдении ряда условий, надо понять, в каком контексте мыслит президент России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
И  сюда  залезла  гадина  бандеровская  под  рогонялом  Любовью  зовут. Желаю тебе  скорейшей  смерти.
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20 час.
Ростислав Мацкевич
Чисто хохляцко-британская чушня
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20 час.
Юрий Золотарев
Ну-ка, КТО тут у нас умнее ВВП? У  КОГО &quot;схвачено&quot; по ситуации больше, чем у ВВП? Срочно выкладывайте СВОЙ план: КАК &quot;спасти Россию&quot;, одновременно в пыль разгромив ВСЕХ нынешних ее врагов??! Если такого &quot;плана&quot; нет - лучше помолчите.
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14 час.
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