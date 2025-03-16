«Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света», - Император Александр Второй Чтобы понять, почему Владимир Путин вчера сказал, что в принципе не против перемирия, но при соблюдении ряда условий, надо понять, в каком контексте мыслит президент России.
Алексей Живов. Византийская хитрость российской политики
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
И сюда залезла гадина бандеровская под рогонялом Любовью зовут. Желаю тебе скорейшей смерти.
Ответить
20 час.
Ростислав Мацкевич
Чисто хохляцко-британская чушня
Ответить
20 час.
Юрий Золотарев
Ну-ка, КТО тут у нас умнее ВВП? У КОГО "схвачено" по ситуации больше, чем у ВВП? Срочно выкладывайте СВОЙ план: КАК "спасти Россию", одновременно в пыль разгромив ВСЕХ нынешних ее врагов??! Если такого "плана" нет - лучше помолчите.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии