Песков: атаки дронов не сорвали избирательный процесс в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаки беспилотников, предпринятые Украиной во время выборов, не смогли сорвать избирательный процесс.
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