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Царьград

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Врачи в Улан-Удэ спасли младенца от редкой опухоли тератомы

Врачи в Улан-Удэ спасли младенца от редкой опухоли тератомы

В Улан-Удэ врачи успешно провели операцию редкой крестцово-копчиковой тератомы у новорожденной. Операция прошла 28 августа в детской республиканской клинической больнице Бурятии.

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