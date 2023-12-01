Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчет станции РЭБ «Синица» показал работу комплекса в зоне спецоперации

Расчет станции РЭБ «Синица» показал работу комплекса в зоне спецоперации

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Запад» продолжают выполнять задачи по противодействию системам управления войсками и оружием украинских боевиков в ходе проведения специальной военной операции.

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