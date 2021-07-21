Заноза

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Евгений Сатановский: Наводнения в Европе для нас — и урок, и тревожный звонок

Евгений Сатановский: Наводнения в Европе для нас — и урок, и тревожный звонок

Тяжелейшие последствия ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Европе, особенно в Германии, Бельгии и Австрии, на фоне наших собственных — в Крыму и на Кубани, поставили вопрос о том: что не так? Поскольку, если у нас традиционный на него ответ «всё не так», всегда на слуху, после чего виновных можно искать до морковкина заговенья, то у немцев-то с их прославленным орднунгом, что вдруг приключилось? Не меркелевские же мигранты его в одночасье во всей их стране отключили? Да и у сопредельных фламандцев, валлонов, австрийцев и всех прочих, кого затопило и снесло, что произошло? Ответ прост.

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Руслан Техажев
Как всегда- в точку! Ещё и назвать бы пофамильно всех этих "эуропейцев"! Чтобы каждый, кто его встретит, мог бы дать в морду!
Зоя Бобкова
Давно пора, своё - не хаять, американское - не хвалить.
Борис Осипов
Alexandr P
Все субъекты с именем Ьорис еб..ты на всю голову, полагаю ты не исключение. Должно быть это потому, что у тебя вместо головы ж.па! Экстремальные по интенсивности дожди в Европе следствие быстрого изменения климата. Обладатель ж.пы вместо головы очевидно не в курсе общеизвестного факта: содержание СО2 в атмосфере сейчас мах за последние 3 млн лет. Не факт, что обусловлено только антропогенным фактором, но в т.ч. и им. К сведению, за последн лет 20 температура воздуха среднем выросла до 1.5 град С, а высоких широтах (Сибирь и др) на 3-5 град, что привело к резкому раскачиванию т.н. климатических качелей, вызывающ экстремальные осадки, наводнения, жару, лесные пожары, морозы что мы и лицезреем Не видеть этого могут лишь те у кого вместо головы ж.па! В Европе теч суток двух выпало неск месячных норм, отсюда и такие последствия. Неск лет назад в прегорьях Сочи также были экстремальн осадки, итоге результате селя погибло 2-3 сотни чел (св 100 так и не были найдены) И что Сат-ий это не вспомнил? Нужно использовать как традицион технологии, но и передовые инновации, напр производить крутые строймат-лы по технологии Супербетон, что позволит случае очередных катаклизмов спасти тыс жизней. Также реализовать крутую технологию Защитная сфера, представляющую собой новый шаг (этап) в стр-ве и арх-ре, она имеет 3-ое применение: гражд-ом и пром-ом стр-ве, обороне и при освоении космоса,. Эта технология позволит спасти миллионы жизней случае глобального катаклизма, котор судя по всему не за горами! Но для этого должна быть толковая голова, а не ж.па...
Борис Осипов
Это им можешь втирать...

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