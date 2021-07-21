Евгений Сатановский: Наводнения в Европе для нас — и урок, и тревожный звонок

Тяжелейшие последствия ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Европе, особенно в Германии, Бельгии и Австрии, на фоне наших собственных — в Крыму и на Кубани, поставили вопрос о том: что не так? Поскольку, если у нас традиционный на него ответ «всё не так», всегда на слуху, после чего виновных можно искать до морковкина заговенья, то у немцев-то с их прославленным орднунгом, что вдруг приключилось? Не меркелевские же мигранты его в одночасье во всей их стране отключили? Да и у сопредельных фламандцев, валлонов, австрийцев и всех прочих, кого затопило и снесло, что произошло? Ответ прост.