Украина - это анти-Россия, альтернативная тень России...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Три    гениальных  цитаты  из  новой  статьи Р. Ищенко.Цитата  маленькая (пламенный  привет краснопузикам):"По интернету гуляет куча выдуманных «историй», на полном серьёзе рассказываемых друг другу серьёзными людьми, вроде: «большевики к свержению царя не имеют никакого отношения, они просто приехали в Россию (наверное, из зарубежной командировки вернулись), смотрят — царя-то нет, власть на полу валяется и всякие проходимцы никак её поднять не могут, ну и подняли».

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