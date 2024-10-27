Байден охарактеризовал Трампа неудачником «как человека и кандидата»

Действующий президент США Джо Байден резко раскритиковал кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, назвав его неудачником как в качестве претендента на должность лидера страны, так и в качестве человека.
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