Опубликованы фото с места аварии в Пронском районе с 2-мя пострадавшими

Авария произошла в 20:40 на 238-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». 26-летняя жительница Александро-Невского района на Lada Granta врезалась в Opel Insignia под управлением 32-ленего жителя Волгоградской области.
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