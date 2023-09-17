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Мирасти о драке на свадьбе в Магнитогорске: «Мы вырубили 5-6 парней. Полиция на меня надела наручники. Прибежал Панарин: «Тафгай, деньги». Я отдал 400-500 долларов – отпустили»

В 2011 году тафгаи Джереми Яблонски, Джон Мирасти и Кип Бреннан, игравшие тогда в «Витязе», подрались с участниками свадьбы возле магнитогорского ночного клуба.

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