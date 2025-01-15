Курчатовский синхротрон тестируют для уничтожения раковых клеток

В России разрабатываются ускорители, которые будут способны уничтожать раковые опухоли в кратчайшие срокиВ создании лекарств, которые не имеют побочных эффектов, разработке новых материалов для космических кораблей и изучении истории важную роль играют ускорители заряженных частиц, такие как Курчатовский синхротрон.