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Ожидание и реальность в условиях войны

Формальности вместо боевой подготовки Хороший военный эксперт держит в голове огромный теоретический материал, следит за повесткой своего вопроса, поддерживает связь с теми людьми, которые в гуще событий и, конечно, обладает практическим опытом.

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