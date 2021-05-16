Ожидание и реальность в условиях войны

Формальности вместо боевой подготовки Хороший военный эксперт держит в голове огромный теоретический материал, следит за повесткой своего вопроса, поддерживает связь с теми людьми, которые в гуще событий и, конечно, обладает практическим опытом.
Формальности вместо боевой подготовки Хороший военный эксперт держит в голове огромный теоретический материал, следит за повесткой своего вопроса, поддерживает связь с теми людьми, которые в гуще событий и, конечно, обладает практическим опытом.
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