220 лет Казанскому университету: об уникальном для России биомедицинском кластере

Мы продолжаем проект «Люди в современной науке», приуроченный к 220-летию Казанского университета. Его участники – известные ученые вуза, которые приоткрывают завесу тайны над самыми передовыми исследованиями.
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