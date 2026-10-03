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Петросян об изменениях в костюме: «Мне комфортнее в шортах. Я всегда хотела шорты, и наконец-то, в 19 лет, они есть»

Российская фигуристка Аделия Петросян объяснила, почему в ее костюм к произвольной программе были внесены измененния.

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