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Масштабный сбой движения поездов: на Россию надвигается мощная магнитная буря, которая может повлиять на РЖД

Масштабный сбой движения поездов: на Россию надвигается мощная магнитная буря, которая может повлиять на РЖД

Согласно новому исследованию британских ученых, геомагнитные бури способны вызывать сбои в работе железнодорожной автоматики, что теоретически может привести к авариям на рельсах.

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