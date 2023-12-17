В миллеровском лицее №7 прошел региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева «Путь к Олимпу»

С 2016 года стало традицией собирать на этот праздник науки тех учеников, которые интересуются историей, культурой, естественными науками, литературой, психологией, экономикой, космосом, искусственным интеллектом.
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