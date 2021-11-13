В чью пользу популизм?

Александр Пшеченко

Юрий Бакулин

Автор! Армия защищает меня и дармоеда депутата одинаково, а кормлю ее я. Депутат же меня не защищает, даже не выполняет свои обещания, требует привилегий, особых условий жизни за мой счет, становится чужим для меня сразу после получения мандата. Так зачем же кормить и свою чужую армию (ораву бесполезных депутатов) 😀