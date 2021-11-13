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В чью пользу популизм?

В чью пользу популизм?

Опять раздаются предложения опустить зарплаты депутатам до прожиточного минимума. Звучит отлично, народ доволен, бабушки из рашкинской тусовки аплодируют стоя, отбивая свои ладошки.

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Комментарии
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Александр Пшеченко
Юрий Бакулин
Автор! Армия защищает меня и дармоеда депутата одинаково, а кормлю ее я. Депутат же меня не защищает, даже не выполняет свои обещания, требует привилегий, особых условий жизни за мой счет, становится чужим для меня сразу после получения мандата. Так зачем же кормить и свою чужую армию (ораву бесполезных депутатов)  😀
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1
8 час.
vitaly yanushkevich
Почему-то при получении депутатского мандата, получатель быстро забывает свои предвыборные обязательства, а иные вообще называют народ нищебродами' и быдлом, так зачем же платить таким депутатам?
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6 час.
Алексей Смирнов
Первое, а нужны ли нам депутаты в том виде. который сейчас есть? Второе, зарплата правительства, и в том числе депутатов, должна полностью зависеть от средней зарплаты по стране, пенсии - так же.
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3 час.

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