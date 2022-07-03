Украсть можно даже на Соловках // В деле о хищении при реставрации культурных объектов нашлось место домашнему аресту

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд признал законным и обоснованным перевод из СИЗО под домашний арест бывшего главы департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимира Цветнова и коммерсанта Сергея Семикова.
Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд признал законным и обоснованным перевод из СИЗО под домашний арест бывшего главы департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимира Цветнова и коммерсанта Сергея Семикова.
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