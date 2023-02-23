vtop21.ru

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Что-то там не так с математикой. Сбер заработал 247 миллиардов, ладно, давайте только 50% на дивиденды. Это будет 124...⚡️Сбер выплатит д...
  • Александр Стародубцев
    МаразмПроверьте как он ...
  • Неонил Принципов
    27 ноября 1965 (57 лет) или 27 ноября 1961 (61 год) Походу она сама не знает когда она родилась.Её называют женщи...

Инвестиции в спортивные франшизы: плюсы и минусы

Инвестиции в спортивные франшизы: плюсы и минусы

Лучший способ выйти на пассивный доход — заняться инвестированием. А благодаря популярности спорта, лояльной аудитории и огромным средствам, которые крутятся в этой отрасли, кажется, будто спортивные франшизы — отличное предложение для инвестиций.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх