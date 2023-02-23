Инвестиции в спортивные франшизы: плюсы и минусы

Лучший способ выйти на пассивный доход — заняться инвестированием. А благодаря популярности спорта, лояльной аудитории и огромным средствам, которые крутятся в этой отрасли, кажется, будто спортивные франшизы — отличное предложение для инвестиций.
Лучший способ выйти на пассивный доход — заняться инвестированием. А благодаря популярности спорта, лояльной аудитории и огромным средствам, которые крутятся в этой отрасли, кажется, будто спортивные франшизы — отличное предложение для инвестиций.
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