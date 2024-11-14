Госдума рассмотрит законопроект о спецсчетах для иноагентов

Государственная дума рассмотрит законопроект, касающихся специальных счетов для иностранных агентов. В его рамках хотят ввести особый порядок в отношении вознаграждений и других платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии