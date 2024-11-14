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Госдума рассмотрит законопроект о спецсчетах для иноагентов

Госдума рассмотрит законопроект о спецсчетах для иноагентов

Государственная дума рассмотрит законопроект, касающихся специальных счетов для иностранных агентов. В его рамках хотят ввести особый порядок в отношении вознаграждений и других платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

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