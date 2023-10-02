Антон Бутманов: сохранение экологии и ресурсов планеты остается в повестке дня

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, включающий ведущего мирового производителя алюминия с низким углеродным следом "Русал", представил достижения компании по сокращению выбросов парниковых газов и план по декарбонизации до 2050 года, скорректированный с учетом текущей ситуации.