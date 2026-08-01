Спасательный круг для бизнеса: предпринимателям Кубани дадут льготные займы после атак на Wildberries

Спасательный круг для бизнеса: предпринимателям Кубани дадут льготные займы после атак на WildberriesВласти Краснодарского края разработали механизм для поддержки бизнеса, который пострадал от недавних атак на логистические объекты Wildberries.
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